Manisa'da Kamyonla Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Öldü

Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.



Arif Kuşcu (54) yönetimindeki 45 SB 8347 plakalı tomruk yüklü kamyon, İzmir-Ankara Karayolu Otogar kavşağında Taner Hamarat (36) idaresindeki 45 LV 860 plakalı motosiklet ile çarpıştı.



Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Hamarat, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.