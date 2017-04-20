Manisa'da Kamyon ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, E-96 Karayolu Otogar kavşağında meydana geldi. Şehir merkezinden, sanayi sitesi yönüne gitmekte olan Arif K.(54) yönetimindeki 45 SB 8347 plakalı odun yüklü kamyon ile Akhisar Kavşağı yönünden, otogar kavşağı yönüne gitmekte olan Taner Hamarat (36) idaresindeki 45 LV 860 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Taner Hamarat, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hamarat, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA