Manisa'da Kaçakçılık Operasyonu

Manisa'da, bir otomobilde bin 200 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.



Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'den Manisa'ya giriş istikametinde bulunan polis kontrol noktasında durdurulan 45 ADS 58 plakalı otomobilde yapılan aramada, bagaj kısmında siyah poşetler içerisinde 120 karton çeşitli markalara ait kaçak sigara ele geçirildi.



Araçta bulunan, M.A (33), K.A (27) ve M.S (25) polis tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Gözaltına alınan M.S'nin çeşitli suçlardan emniyette kaydı bulunduğu öğrenildi.