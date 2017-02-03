Manisa'da Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

Ahmetli ilçesi Kendirlik Mahallesi Bozhavlı mevkisindeki SİT alanında kaçak kazı yapan 3 kişi gözaltına alındı.





Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kendirli Mahallesi Bozhavlı mevkisinde kaçak kazı yapılacağı istihbaratı alan jandarma ekipleri Bozhavlı mevkisine gitti.





Jandarma ekiplerini fark eden 3 şüpheli sit alanından kaçarken jandarma devriye ekipleri tarafından yakalandı.



Açıklamada, "Şüphelilerin üzerinde 1 adet el yapımı tabanca, 1 adet tabancaya ait şarjör ve 7 adet fişek ele geçirilmiş, olay yerinde ise şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen 1 adet av tüfeği, 37 adet av tüfeği mermisi, 1 adet bıçak ve 2 adet el feneri ele geçirilmiştir." denildi.



Göz altına alınan 3 şüpheli jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.