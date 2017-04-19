Manisa'da Kaçak Kazı Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaçak kazı yapan 2 kişi, devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.



Kale Mahallesi yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri, Narlı mevkinde ellerinde dedektör ve kazmalarla çukur kazan kişileri tespit etti.



Kaçak kazı yaptığı belirlenen A.T ve S.M'yi gözaltına alan jandarma ekipleri, şahıslarla birlikte 2 adet el dedektörü, 4 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen madeni eşya ele geçirdi.



Jandarma karakoluna götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler A.T ve S.M, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.