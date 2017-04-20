Manisa'da Kaçak İçki Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda 4 bin 870 litre şarap ve 220 litre rakı ile rakı kullanımında kullanılan imalathane ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Jandarma ekipleri bir ihbar üzerine kaçak içki imalatı yapıldığı belirtilen Kabazlı Mahallesi'ndeki 2 adresi takibe aldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, C.C ve U.C.'ye ait evde kaçak içki olduğu ve imalathanenin de çalışır durumda olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlerken, operasyonda C.C.'ye ait evde çalışır vaziyette ve üretim esnasındaki imalathane ile 2850 litre şarap ve 220 litre rakı ele geçirildi. Ekipler ayrıca U.C.'nin evinde de yaptığı aramada 2 bin 20 litre şarap ele geçirildi.



Operasyon sonrası kaçak içkilere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilirken, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - MANİSA