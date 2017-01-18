Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde 'ışık evlerine' yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Turgutlu merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ile Manisa'nın Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde örgütün sözde 'ışık evleri'ne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet Bank Asya kartı ve Sızıntı CD'si ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda Turgutlu'dan İ.B. ve C.Ö., Kula'dan T.P. ve Antalya'dan F.O. gözaltına alındı. - MANİSA
Manisa'da 'Işık Evlerine' Operasyon
Turgutlu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün sözde 'ışık evlerine' yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde 'ışık evlerine' yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
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