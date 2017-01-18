Manisa'da 'Işık Evlerine' Operasyon

Turgutlu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında örgütün sözde 'ışık evlerine' yönelik yapılan operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Manisa'da 'Işık Evlerine' Operasyon

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün sözde 'ışık evlerine' yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri Turgutlu merkezli olmak üzere Antalya, İzmir ile Manisa'nın Salihli, Ahmetli ve Kula ilçelerinde örgütün sözde 'ışık evleri'ne yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 1 adet Bank Asya kartı ve Sızıntı CD'si ele geçirildi. Eş zamanlı operasyonda Turgutlu'dan İ.B. ve C.Ö., Kula'dan T.P. ve Antalya'dan F.O. gözaltına alındı. - MANİSA

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