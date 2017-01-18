Manisa'da İş Kazası

Turgutlu ilçesinde, sıva yaptığı inşaatın 5.katından düşen inşaat işçisi Mehmet Sağlam (19) ağır yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi'nde bir inşaatın 5. katında sıva yaparken iskelede dengesini kaybeden Mehmet Sağlam, yaklaşık 15 metre yükseklikten düştü.



Sağlam, inşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Mehmet Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.