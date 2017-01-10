Manisa'da İş Kazası: 1 Ölü

Turgutlu ilçesinde bir tuğla fabrikasında meydana gelen iş kazasında işçi olarak çalışan Sedat Akça (38) hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, fabrikada tuğla kurutmak için kullanılan sehpalarda bulunan telin kopması sonucu yaralanan işçi Akça, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edildi. Akça, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.