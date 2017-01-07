Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi İsmail Karakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere göre, Soma Eynez bölgesinde özel bir maden ocağında çalıştığı iş makinesine sıkışarak yaralanan 44 yaşındaki Karakaya, sağlık ekiplerince Soma Beşyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karakaya, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Karakaya'nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Manisa'da İş Kazası: 1 Ölü
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi İsmail Karakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Manisa'nın Soma ilçesinde, özel bir maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaralanan işçi İsmail Karakaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
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