Manisa'da İkinci Büyük Deprem... Deprem Anı Kamerada

Manisa'da ikinci büyük deprem... Deprem anı kamerada



MANİSA - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen 4.9 şiddetindeki depremin ardından Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de de 4.9 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi. AFAD'tan alınan verilere deprem yaklaşık 7 kilometre altında göre saat 17.12'de meydana gelen deprem şiddetli bir şekilde hissedildi. Manisa'da iş yerlerinde depreme yakalanan vatandaşlar panikle kapılarının önüne çıktı. Kısa süren deprem ilk belirlemelere göre can ve mal kaybına yol açmadı.