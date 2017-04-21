Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi - O Anlar Güvenlik Kamerasında (Selendi)

Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi - O Anlar Güvenlik Kamerasında (Selendi)

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