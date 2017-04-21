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Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi
Manisa'da İkinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi
21 Nisan 2017 Cuma 17:54
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[9528089] DHA
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