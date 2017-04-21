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Manisa'da Ikinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi
Manisa'da Ikinci Bir Deprem Daha Meydana Geldi
Manisa'da ikinci bir deprem daha meydana geldi(Tür: Yurt)
21 Nisan 2017 Cuma 17:46
Manisa'da ikinci bir deprem daha meydana geldi
(Tür: Yurt)
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