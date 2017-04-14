Manisa'da İki Kişi Motosikletin Önce Kilidi Kırdı Sonra Çaldı

Manisa'da iki kişi yaklaşık yarım saatte park halindeki motosikletin önce kilidini kırıp ardından da motosikleti çalarak uzaklaştı. Yaşanan olay güvenlik kameralarına yansırken, polis ekipleri 3 gün sonra çalınan motosikleti buldu.



Olay, Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Peker Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir iş yeri önünde bulunan 45 EG 845 plakalı motosiklet iki kişi tarafından direksiyon kilidi kırılarak çalındı. Manisa İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık ve Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri olayın ardından inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası motosiklet, Peker Mahallesi 1702 Sokak üzerinde boş arsada tek edilmiş olarak bulundu. Olay yerine gelen Manisa Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri motosiklet üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Gerekli tahkikatın ardından motosikletin sahibine ulaşılarak çalınan motosiklet sahibine teslim edildi.



Öte yandan, iş yerinin önünden motosiklet çalan şahısların motosikleti çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda iki şahıs çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra önce motosikletin kilidini kırarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra yine motosikletin başına gelen zanlılardan biri motosikleti hızla dükkan önünden uzaklaştırarak kayıplara karıştı. Polis ekipleri motosikleti çalan şahıslarla ilgili arama ve yakalama çalışması başlattı. - MANİSA