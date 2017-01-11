Manisa'da Hırsızlık İddiası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan üç kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstiklal Mahallesi Sevinç Sokak'ta M.A'ya ait evden 800 dolar, bin 310 lira nakit para, 4 tam, 11 çeyrek, 1 yarım altın ve 1 cep telefonu çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Evde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin 23 suç kaydı bulunan G.G. (26), 24 suç kaydı bulunan H.Ö. (20) ve 44 suç kaydı bulunan G.İ. (26) olduğu belirlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.