Manisa'da Hırsızlık

Manisa'nın Akhisar ilçesinde hırsızlık yapmak üzereyken jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucunda yakalanarak gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Mecidiye Mahallesi'nde hırsızlık olayı ihbarı alan jandarma ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada plakasının sahte olduğunu tespit ettiği otomobili takibe aldı.



Takip edildiklerini anlayan şüpheliler otomobil ile izlerini kaybettirmek istediler. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonunda jandarma ekipleri tarafından Akselendi Mahallesi'nde durdurulan araçtaki 3 kadın C.B, N.A. ve H.B. ile M.U. ve K.A'yı gözaltına aldı.



Jandarma karakolunda ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 3 kadın C.B, N.A. ve H.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler M.U. ve K.A. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Zanlıların Ege Bölgesi'nde birçok ilde evden hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.