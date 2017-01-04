Manisa'da Halepliler İçin Yardım Kampanyası

AK Parti Soma İlçe Teşkilatı tarafından başlatılan "Halep'e Yol Açın" kampanyası çerçevesinde toplanan yardım malzemelerinin bulunduğu tır, Soma Belediyesi önünde düzenlenen törenle dualar eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



Törene Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tulup, AK Parti Soma İlçe Başkanı Şeref Kavruk ve partililer ile Memur-Sen üyeleri katıldı.



Kampanya kapsamında Somalı vatandaşların katkıları ile gıda ve giyim malzemelerinin toplandığını belirten Kavruk, şöyle konuştu:



"Başta Soma Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı, AK Parti Soma İlçe Teşkilatı, kadın ve gençlik kollarımız, Memur-Sen üyelerimizin maddi ve manevi destekleri ile hazırladığımız 26 ton gıda ve giyim eşyasını tırımıza yükleyerek Allah'ın izni ile dualar eşliğinde gönderiyoruz. Allah tüm halkımızdan razı olsun. Gönderdiğimiz yardımların yerine ulaşarak bir nebze olsun oradaki mağduriyetin giderilmesine katkı sağlayacağını ümit ediyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkürler ediyorum."



Yapılan konuşmaların ardından yardım tırı dua eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.