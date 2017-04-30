Manisa'da Freestyle Futbol Heyecanı

DÜNYA Freestyle Futbol Federasyonu tarafından resmi ulusal turnuva olarak kabul edilen Freestyle Futbol Türkiye Şampiyonası, Manisa'da 477'nci Uluslararası Mesir Festivali kapsamında gerçekleştirildi.



Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Sudak'ın katkılarıyla gerçekleşen organizasyonda Superball 2016 Dünya Freestyle Şampiyonu Erlend Fagerli ve 2015 Avrupa Freestyle Futbol Şampiyonu Tobias Becs de jüri koltuğunda yer aldı. Türkiye'nin en yetenekli 18 freestyle futbolcusunun katıldığı turnuva büyük çekişme ve rekabete sahne oldu. Finalde geçen yılın birincisi Erkan Yetim'i geçen 16 yaşındaki Furkan Doğan, şampiyon olarak önümüzdeki yıl ülkemizi Avrupa Şampiyonası'nda temsil etme hakkı da kazandı. - Manisa