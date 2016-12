Manisa'da Fiber Optik İçin Yapılan Kazılara Tepki

MANİSA'da özel bir internet erişim firmasının fiber kablo döşemesi nedeniyle sokaklarda yaptığı kazı çalışmaları, tepkilere neden oluyor. Açılan çukurlara merkez Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi'nin eşi ve bir kağıt toplayıcısının atı düştü. Eşinin bacağından yaralandığını söyleyen Başkan Çerçi, belediyeden izin alınmadan kazı yapıldığını öne sürüp, savcılığa şikayette bulunduklarını söyledi. Manisa Büyükşehir Belediyesi ise yürütülen çalışmaların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan izinle yapıldığı belirtti.



Manisa'da yaklaşık bir aydır özel bir internet erişim firması tarafından şehrin tamamına fiber kablo döşenmesi nedeniyle kazılan yollar, kent sakinlerinin tepkilerine neden oluyor. Yollar delik deşik olurken, Merkezefendi Mahallesi'nde yapılan kazı çalışmasının ardından kapatılmayan çukura bir at düştü. Kağıt toplayıcısı kadın, çukura düşen atının başında çaresiz bir şekilde yardım bekledi.



Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, belediyenin meclis salonunda bu konuyla ilgili toplantı düzenledi. Kablo döşemek için yolu kazanlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Çerçi, kazılan yollarla ilgili 3 binden fazla şikayet aldıklarını söyledi. Kazı çalışmaları yapan kişilerle tartıştığını vurgulayan Başkan Çerçi, "Sokaklarda büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Bu kişilerle kavgaya, fiziki müdahaleyle karşı karşıyayız. Bu bildirimi yazılı olarak emniyete, valiliğe bildirdik. Bütün yetkilileri göreve çağırıyorum. Kamu malına ciddi bir zarar veriliyor. Biz bunun mücadelesini yapıyoruz. Bugüne kadar yanımızda kimseyi göremedik" dedi.



EŞİ DE YARALANDI



Kazılan çukurlara eşinin ve Merkezefendi Mahallesi'nde bir atın da düştüğüne dikkati çeken Başkan Çerçi, yönetmelikleri okuyarak, belediyeden izin alınması gerektiğini ve kazılara yönelik ücret ödenmesi gerektiğini de ifade etti. Çerçi, şöyle devam etti:



"Benim yolumu neden kazıyorsun arkadaş? Senin aldığın belge beni bağlamaz. Benim sınırlarımda kazı yapacaksan benden izin alacaksın, kazı bedeli ödeyeceksin, kiralama bedeli ödeyeceksin. Böyle saldım çayıra mevlam kayıra yok. 'Her tarafı kazarım, istediğim gibi at oynatırım' diyemezsin. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanlar çukura düşüyor. Baş edemiyoruz, haklarından gelemiyoruz. İzin vermiyorum. Bu iş böyle olmaz. Ticari firma kasıp kavuracak, perişan edecek, sonra çekip gidecek. Böyle olmaz. Benim evimin önünü kazmışlar, eşim çukura düştü. Dizine kadar derisi soyuldu. At düşmüş, engelliler düşmüş. Hiçbir tedbir almıyorlar."



'YOLLARI PERİŞAN ETTİLER'



Yolların perişan edildiğini de vurgulayan Başkan Çerçi, "Ben buna müdahale ederim, edeceğim. Bu firmalar şehrin sokaklarını yağmalıyorlar. Bizden başka da bir Allah'ın kulu müdahale etmiyor. Bize rağmen kazıyorlar. 50 tane tutanak tuttum, ilgililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerek firma yetkilileri gerekse de büyükşehir yetkilileri hakkında" dedi.



Yapılan kazı çalışmaları ve Başkan Çerçi'nin eleştirileriyle ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada, yürütülen çalışmaların Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan izinle yapıldığı belirtilip, şöyle denildi:



"Bakanlıktan alınan iznin ardından Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME) Şube Müdürlüğü'nün kanun gereği 4 ay içerisinde çalışmanın ne zaman yapılacağını tespit etmesi gerekmektedir. Bu nedenle AYKOME Şube Müdürlüğü, kazı yapmak isteyen MASKİ Genel Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Süperonline gibi kuruluşlara Manisa'nın bir defa kazılması hususunda aynı günlerde çalışma yapılmasını istemiştir. Ayrıca yürütülen çalışmalarla ilgili eksik, hata, yanlış veya gecikme yapıldığı takdirde AYKOME tarafından tutanaklar tutulup gerekli idari işlemler yapılmaktadır. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan alınan izin doğrultusunda yapılan çalışmaları takip etme yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ndedir. İlçe belediyelerinin konuyla ilgili bir yetkisi bulunmamaktadır. İnsanların teknolojiyi kullanarak telekomünikasyon ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılayacak ve daha rahat bir yaşam sürmelerine olanak sağlayacak üst yapı hizmetleri kadar, alt yapı hizmetlerine de gereksinim duyulmaktadır. MASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı kanalizasyon, içme suyu hattı ve yağmur suyu drenaj çalışmaları, GEDİZ A.Ş.'nin yaptığı elektrik şebeke çalışmaları, Aksa Doğalgaz'ın yaptığı çalışmalar ile internet, televizyon ve iletişim hizmetlerinin vatandaşlara daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde ulaştırılması için yapılan alt yapı çalışmaları modern şehirlerin olmazsa olmazıdır ve son derece gereklidir. Bu çalışmalarda firmalar kazılan yolları, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hemen asfaltla kapatmaktadır. Tüm bu çalışmalar sonucunda söz konusu hizmetlerden yararlanacak olan vatandaşlarımız bu konuda ne derece haklı olduğumuzu zaman içerisinde anlayacaktır." - Manisa