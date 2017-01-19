Manisa'da Fetö/pdy Soruşturması

Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü Paralel/Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında meslekten ihraç edilen eski İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı ile eşi gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Hüseyin A. ve eşi Belgin A'yı gözaltına alındı.



Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.