Sarıgöl ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Sarıgöl Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün esnaf yapılanmasına yönelik önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, Sarıgöl Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Manisa'da Fetö/pdy Soruşturması
Sarıgöl ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.
Sarıgöl ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 3'ü kadın 15 kişi gözaltına alındı.
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