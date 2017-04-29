Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 14 kadın gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Salihli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından örgütün kadın yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.



Operasyonda, örgüt hiyerarşisinde "abla" tabir edilen yapılanmada bulundukları ve kapatılan FETÖ derneklerine üye oldukları belirlenen 14 kadın gözaltına alındı.



Salihli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.