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Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Turgutlu, Manisa, Terör, PDY, FETÖ
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