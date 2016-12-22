Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer kişinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Manisa'da Fetö/pdy Operasyonu
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.
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