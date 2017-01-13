Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 iş adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 hafta önce iş adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki sorguları tamamlanan iş adamlarından mahkemeye sevk edilen A.C.S., E.K., H.Y., İ.Ü., M.T., M.H.H., M. K., M.H. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
Manisa'da Fetö Operasyonu
Manisa’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 iş adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Manisa'da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 iş adamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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