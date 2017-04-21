Manisa'da Fetö'den Tutuklu 2 Kişi Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY "Türk Telekom Yapılanması" soruşturması kapsamında tutuklanan Manisalı sanıklar, Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Kullandıkları internet hatları üzerinde "ByLock" kullandıkları tespit edilen 3 sanıktan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 kişinin ise tutukluluk halinin devamına karar verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "Türk Telekom Yapılanması" soruşturması kapsamında yaklaşık 7 ay önce gözaltına alınarak tutuklanan Manisalı sanıklar Cüneyt U., Gökhan Y. ve Turgay K., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinin vermiş olduğu "Yetkisizlik" kararı gerekçesiyle Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Sanıklardan Silivri Cezaevinde bulunan Cüneyt U., Gökhan Y. ve Söke Kapalı Cezaevinde bulunan Turgay K. duruşmaya SEGBİS ile bağlandı. Kullandıkları internet hatları üzerinde "ByLock" kullandıkları için gözaltına alınarak tutuklanan sanıklar mahkemede ifadelerini verdi. Sanıklardan Türk Telekom Manisa İl Müdürlüğünde yatırım teknikeri olarak görev yapan ve 4 Ağustos 2016'da işine son verilen Gökhan Y., "ByLock" programını daha önce duymadığını ve hiç kullanmadığını söyleyerek, "Benim adıma kayıtlı Türk Telekom'un personele ücretsiz olarak sunduğu ADSL hattını kullanıyordum. "ByLock" programını hiç kullanmadım. Evde kullandığım ücretsiz interneti wifi üzerinden komşularımla paylaştım. "ByLock" diye bir programın varlığından bile haberim yoktu. Savcılıkta öğrendim" dedi.



Duruşmada tanık sıfatıyla dinlenen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Ordu A.Ş. çalışanı ve Gökhan Y.'nin komşusu Yasemin Y. ise daha önce Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında cep telefonunda "ByLock" çıktığı için hakkında adli soruşturma başlatıldığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, "Gökhan Y.'nin alt komşusuyum. Ben daha önce telefonuma "ByLock" kurdum. İnternetimin olmadığı zamanlarda Gökhan Y.'nin ev internetiyle de kullandım" diye konuştu.



Türk Telekom Manisa İl Müdürlüğünde fiber optik teknikeri olarak görev yapan ve daha sonra işine son verilen Cüneyt U. da mahkemede ifade verdi. Kullandığı ADSL hattı üzerinden "ByLock" kullanıldığı tespit edilen ve bu kapsamda tutuklanan sanık Cüneyt U. da suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock diye bir programı kesinlikle bilmiyorum. Türk Telekom tarafından ücretsiz interneti komşularımla paylaştım. Komşular da kendilerine gelen misafirleriyle paylaşmış olabilir" ifadelerini kullandı.



Evlendikten sonra babası Tarık U.'yla yaşadığı evden taşındığını ancak internet hattını nakil yaptırmadığını belirterek, "Taşındığım eve ayrıca eşimin üzerine internet bağlattık. Ailemde de "ByLock" kullanan olmaz. Evimin yanında yatılı kız Kur'an kursu vardı. Oradaki öğrenciler de interneti kullanmış olabilir" dedi.



Türk Telekom'un Ankara'nın Ulus semtinde bulunan Ankara İl Müdürlüğünde mühendis olarak görev yapan ve Ağustos 2016'da işten çıkarılan Turgay K. ise verdiği ifadede FETÖ'yle hiçbir bağlantısının olmadığını ve "ByLock" programını kullanmadığını söyledi. Hakkında araması bulunduğu sırada Aydın'ın Söke ilçesinden Didim'e gittiği esnada yakalanan Turgay K. mahkemede verdiği ifadesinde, "Yemin ederim böyle bir programı bilmiyordum. Savcılıkta öğrendim. Ben hep 2. el telefon kullandım. Telefonu bazen modem olarak kullanarak arkadaşlarımla, çevremdekilerle paylaşırdım" diye konuştu.



Öte yandan, sanıklardan Gökhan Y., Cüneyt U. ve Turgay K.'nin haklarında yapılan soruşturmalarda Bank Asya'da hesaplarının bulunmadığı, FETÖ adına himmet toplamadığı ve toplantılarına katılmadığı öğrenildi.



Duruşmanın sonunda mütalaasını veren savcılık makamı Gökhan Y. ile Cüneyt U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Turgay K.'nin ise tutukluluk halinin devamını istedi. Savcının mütalaasının ardından mahkeme heyeti Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Gökhan Y. ile Cüneyt U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, Turgay K.'nin ise tutukluluk halinin devama karar verdi. Mahkeme 24 Mayıs 2017 tarihine ertelendi. - MANİSA