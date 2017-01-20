Manisa'da Fetö'den Devredilen Okullar

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantısı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) devredilen 30 okulda eğitim gören 6 bin 925 öğrenci bugün karne aldı.





İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle Olağanüstü Hal kapsamında çıkartılan 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 30 okulun kendilerine devredildiğini anımsattı.



Bu okullarda eğitim gören 6 bin 925 öğrencinin ilk kez kendi bünyelerinde karne aldığını söyleyen Dernekbaş, "Bu okullar artık FETÖ'nün değil devletin okulları oldu. Dönem başı itibarıyla okullarımızda eğitim öğretime eksiksiz olarak başladık. Bugün de bu okullarımızda okuyan öğrencilerimiz ilk kez devlet bünyesine geçen okullarından karne aldı. Bu okullardaki öğrencilerimiz artık ailesine, vatanına, milletine bağlı olarak yetişecek." diye konuştu.