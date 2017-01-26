Manisa'da Feci Kaza: 2 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası kamyonetin kabini yola fırlayıp, oksijen tüpleri yola dağılırken, tır ise tarlaya uçtu.



Edinilen bilgiye göre kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan ışıklı kavşakta meydana geldi. Alaşehir yönünden, Gölmarmara yönüne gitmekte olan Ömer Aral yönetimindeki 64 SH 704 plakalı tır ile Köprübaşı istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Bilgin Erdel (34) yönetimindeki 35 PJV 79 plakalı oksijen tüpü yüklü kamyonet çarpıştı. Kaza sonrası tır tarlaya uçarken, kamyonetin kabini yola fırlayıp, kamyonette bulunan oksijen tüpleri ise yola dağıldı.



Kaza sonrası kamyonet sürücüsü ile kamyonette yolcu olarak bulunan Esmagül Özdemir(11) kabinde sıkıştı. Erdel ve Özdemir, sıkıştığı yerden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri çıkarılırken, yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kazada yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Öte yandan kazanın meydana geldiği kavşakta bulunan trafik ışıklarının yanmadığı iddia edildi. - MANİSA