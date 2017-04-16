Manisa'da 'Evet' kutlaması



TÜRKİYE genelinde halk oylamasından 'Evet' oyunun çıkmasını Manisa'da AK Partililer 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda coşkulu bir şekilde kutladı.



Miting havasında gerçekleştirilen kutlamaya AK Parti MYKY üyesi ve Manisa milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Recai Berber, İsmail Bilen, ilçe belediye başkanları ve yaklaşık 2 bin partili katıldı.



AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, coşkulu mitingde yaptığı konuşmada, Kıymetli Manisalı hemşerilerimiz, Türkiye artık yeni bir döneme adım atıyor. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Allah'ın izniyle yüzde 52'ye varan oyla Türkiye'ye, tüm mazlum milletlere ve dünya insanlığına armağan ediyoruz. Emeği geçen başta siz Manisalılar olmak üzere tüm teşkilatıma teşekkür ediyorum. İnşallah 2019'a doğru giderken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yeni bir sistemi ile Türkiye daha iyi büyüyerek, daha ileri seviyelere gidecek" dedi.



Meydandaki kutlamalar Manisa sokaklarında konvoyla devam etti.