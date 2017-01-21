Manisa'da Ev Yangını: 1 Ölü

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında yalnız yaşadığı öğrenilen kadın, hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İshakçelebi Mahallesi'nde Emine Beşiktaş'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanı gören komşuları, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.



İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evde bulunan Emine Beşiktaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.



Beşiktaş'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.