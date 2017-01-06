Manisa'da Etkili Olan Lodosta Tır Devrildi

Manisa'da seyir halindeki çift dorseli tır lodosun etkisiyle devrilirken, izolasyon malzemesi taşıyan tırın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.



Manisa'da etkili olan ve hızı saatte 80 kilometreye ulaşan lodos, seyir halindeki çift dorseli bir tırı devirdi. Olay, saat 12.00 sıralarında Manisa çevre yolunda meydana geldi. İzmir'den yüklediği izolasyon malzemelerini İstanbul istikametine doğru götüren Hüseyin Özeger yönetimindeki 35 N 8178 plakalı çift dorseli tır, lodosun etkisiyle devrildi. Refüje doğru yatan tır nedeniyle çevre yolunda yaklaşık yarım saat trafik durdu. Trafik ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kontrollü bir şekilde trafik akışı sağlanırken, devrilen tır vinç yardımıyla kaldırıldı. Tırın çevre yolundan çekilmesiyle birlikte trafik normal seyrine döndü.



Kazadan yara almadan kurtulan şoför Hüseyin Özeger, Karaağaçlı'ya izolasyon malzemesi götürmek üzere İzmir'den yola çıktığını ve seyir halindeyken lodosun etkisiyle tırın devrildiğini belirtti. - MANİSA