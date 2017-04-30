Manisa'da Eller 477. Kez Şifaya Açıldı

Osmanlı tarihinde, 477 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Muhteşem Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'a şifa olan Mesir macunu, coşkulu bir kutlama ile Sultan Camisi minare ve kubbelerinden halka saçıldı....