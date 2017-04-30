Manisa'da Eller 477. Kez Şifaya Açıldı
Manisa'da eller 477. kez şifaya açıldı Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ı iyileştiren Mesir macununun 477.
Manisa'da eller 477. kez şifaya açıldı
Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ı iyileştiren Mesir macununun 477. kez Sultan camisinin minare ve kubbelerinden halka saçılması renkli görüntüler oluşturdu
43 noktadan 6 ton Mesir macunu saçıldı
MANİSA - Osmanlı tarihinde, 477 yıl önce Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla yapılan Muhteşem Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'a şifa olan Mesir macunu, coşkulu bir kutlama ile Sultan Camisi minare ve kubbelerinden halka saçıldı.
UNESCO'nun Dünya Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde tarihi Sultan Camisi kubbelerinden 6 ton Mesir macunu bu yıl 43 noktadan halka saçıldı. Festival alanını dolduran on binlerce kişi, Mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı.
Mesir saçım töreni kortejle başladı
Hükümet Konağı önünde kortej yürüyüşü ile başlayan festivale, Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, AK Parti Manisa Milletvekilleri Selçuk Özdağ, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda ülkenin büyükelçisi, yabancı ülkelerin delegasyonları, halk oyunları ekipleri ve vatandaşlar katıldı. Kortejde temsili Merkez Efendi, Hafta Sultan ve nedimeleri ile Manisa'da yetişip tahta çıkan temsili Osmanlı Padişahları ve şehzadeleri bulundu. Geniş güvenlik önleminin alındığı festivalde, mehter takımının marşları ile Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde ilerleyen kortej, Cumhuriyet Bulvarı güzergahında devam edip Sultan Camisi'ne ulaştı. Protokol üyeleri, evlerinin balkonları ve yol kenarlarında toplanarak eşlik eden halkı selamlarken, kortej sonunda Sultan Camii önünde toplanan on binlerce kişi heyecanla Mesir macunu saçımını bekledi.
Temsili Hafsa Sultan şifa dağıttı
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, festivalde Hafsa Sultan'ın nedimeleri olurken, temsili Hafsa Sultan olan televizyon sunucusu Cansu Canan Özgen'in, temsili Merkez Efendi'yi canlandıran tiyatro ve sinema oyuncusu Gaffur Uzuner'e Mesir macunu saçılması için berat vermesinin ardından protokol üyeleri temsili Hafsa Sultan ile birlikte ilk Mesir macunlarını halka saçmaya başladı. Sultan Camisi minare ve kubbelerinden çuval çuval mesir macunu halka saçıldı. Her sene olduğu gibi bu yıl da macunlardan kapmaya çalışan yüzlerce kişi ezilme tehlikesi geçirdi, izdiham yaşandı. Bu sırada bazı vatandaşlar baygınlık geçirdi, alanda bulunan sağlık ekipleri olaya müdahale etti.
Mesir Macunun tarihi
Türkiye'de Kırkpınar yağlı güreşlerinden sonra en eski gelenek olan Mesir Festivali, 477 yıl önce ortaya çıktı. Amansız bir hastalığa yakalanan Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan, Sultan Camisi Külliyesi'nde idareci olarak görev yapan devrin ünlü hekimi Merkez Efendi'nin 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırladığı Mesir macunuyla şifa buldu. Hafsa Sultan, hastalığa şifa olan macunun halka saçılmasını istedi. O günden sonra her yıl Mesir macunu saçılarak bugün 477'nci yılı bulan bir gelenek haline geldi. Mesir macununun hazmı kolaylaştırıcı, kuvvet verici, cinsel uyarıcı, iştah açıcı, yorgunluk giderici, zehirli hayvanların zehirlerine karşı bağışıklık kazandırıcı özelliği yanı sıra birçok derde şifa olduğuna inanılıyor.
Mesir macununda şu baharatlar yer alıyor: Karanfil, yenibahar, zencefil, galanga, karabiber, kırım tartar, kişniş, havlican, kebabe, hindistan cevizi, anason, hıyarşenbe, sakız, safran, ud-ül kahar, çöpçini, hardal, portakal kabuğu, tarçın, mirsafi, iksir, çivit, meyanbalı, kalemi barit, tiryak, sarı halile, kara halile, raziyane, kimyon, zerde çöp, tarçın çiçeği, hindistan çiçeği, çörek otu, darı fülfül, ravent, limon tozu, kakule, sinameki, vanilya, topalak ve şeker.
(SC-