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Manisa'da Eğitime Kar Engeli

Manisa'da Eğitime Kar Engeli

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Manisa'da Eğitime Kar Engeli

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

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