Manisa'da Duvarın Altında Kalan İşçi Yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde kanalizasyon hattı çalışması yapan işçi, üzerine taş duvar devrilmesi sonucu yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Demirci - Salihli kara yolu üzerinde kanalizasyon hattı yapımında çalışan Osman Acıoğlu'nun üzerine taş duvar devrildi.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Demirci Devlet Hastanesine kaldırılan Acıoğlu'nun burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kolundan, bacağından ve başından yaralanan Acıoğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.