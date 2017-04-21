Manisa'da Deprem (Selendi Görüntüleri)

Manisa'da deprem (selendi görüntüleri)

Manisa'da Deprem (Selendi Görüntüleri)

Manisa'da deprem (selendi görüntüleri)

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Selendi, Manisa, Deprem