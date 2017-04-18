Manisa'da CHP'lilerden Mühürsüz Oy Pusulası Eylemi

MANİSA'da, ellerindeki 'hayır' yazılı mühürsüz oy pusulalarıyla İlçe Seçim Kurulu'na giden CHP'liler, mühürsüz oy pusulalarının YSK tarafından geçerli sayılmasını protesto etti.



CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Yunusemre Gençlik Kolları üyeleri ile birlikte Manisa adliyesine gitti. Grup, ellerindeki 'hayır' yazılı mühürsüz oy pusulalarıyla basın açıklaması yaptı. Seçimde usulsüzlükler olduğunu iddia ederek Yunusemre İlçe Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın ret edildiğini kaydeden CHP milletvekili Biçer, partililerle birlikte mühürsüz oy pusulalarını seçim kuruluna vermek için adliyeye girdi. CHP Yunusemre İlçe Gençlik Kolları, adliye önünde basın açıklaması düzenledi. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer'in de destek verdiği basın açıklamasına; CHP İl Kadın Kolları Başkanı Zühre Karabulut, Yunusemre Kadın Kolları Başkanı Serpil Cebeci, Yunusemre Gençlik Kolları Başkanı Buse Cebeci ve çok sayıda partili katıldı.



CHP'li grup adına basın açıklaması yapan Buse Cebeci, Türkiye genelinde toplamda yaklaşık 3 milyon oyun geçersiz olduğunu savundu. CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise, "Dün itibariyle Yüksek Seçim Kuruluna kendim de bireysel başvuru yaptım. Alınan kararları, atılan imzaları görmek istedim. Ama dünden beri 24 saat geçti, ne bir karar var ne de gelen bir yazı var. Dolayısıyla bu itirazlarında aslında hangi gerekçelerle yapıldığı onların da hepsi yıllarca tartışılacak bir noktaya taşınıyor. Bizim seçim akşamı yaptığımız bir itiraz var. Burada yapılan bu usulsüzlükler halk oylamasının sonucunu etkilediğini söyledik. Bu nedenle tutanakların iptalini, sayım işleminin yapılmasını talep ettik. Bugün öğrendiğimiz kadarıyla Yunusemre İlçe Seçim Kurulu bir karar almış itirazı ret ettiğini söylemiş gerekçe henüz elimize ulaşmadı" diye konuştu.



Basın açıklamasının ardından CHP'liler, protesto için yanlarında getirdikleri mühürsüz ve 'Hayır' yazılı oy pusulalarını zarflara yerleştirerek İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti.



- Manisa