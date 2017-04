Manisa'da çantasını alan park ve bahçelere çıktı

Valilik, depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldiğini bildirdi



MANİSA - Manisa'nın Selendi ve Şehzadeler ilçesinde bir saat arayla yaşanan 4,9 şiddetindeki iki ayrı deprem ardından bazı vatandaşlar çantalarıyla soluğu parklarda aldı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde 16.09'da, Şehzadeler ilçesinde de 17.12'de AFAD'ın verilerine göre 4,9 şiddetinde iki ayrı deprem meydana geldi. Selendi ilçesinde depremin merkez üssü olan Çamköy'de bazı evlerde ufak çaplı hasar meydana gelirken Manisa'nın merkez ilçesi Şehzadeler'de ise vatandaşlar büyük korku yaşadı. Yaşanan deprem sonrası Şehzadeler ilçesinde paniğe kapılan bazı vatandaşlar yanlarına aldıkları çantalarıyla tarihi Sultan Camiinin bahçesinde toplandı. Deprem anının etkisini hala üzerinden atamadıklarını belirten vatandaşlar hava soğuk olmasına rağmen korkudan evlerine giremediklerini belirtti. Vatandaşlar korkuları geçene kadar dışarıda beklemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Valilikten açıklama geldi

Manisa Valiliği yazılı bir açıklama yaparak depremlerin can ve mal kaybına yol açmadığını bazı evlerde ufak çaplı hasarlar meydana geldiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"AFAD Başkanlığından alınan bilgilere göre ilimizde bugün saat 16.09'da Selendi merkezli 4.9 büyüklüğünde, saat 17.12'de Manisa Şehzadeler merkezli 4.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremlerin ardından yapılan ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Selendi İlçesi Çamköy Mahallesi ve Karakozan Mahallesi ile Saruhanlı İlçesi Mütevelli Mahallesinde bazı evlerde ve camide hafif hasar oluştuğu bilgisi alınmıştır.

Meydana gelen deprem nedeniyle Kaymakamlıklar ve ilgili kurumlar derhal harekete geçerek çalışmalara başlamışlar ve deprem bölgesine AFAD ekipleri gönderilmiştir."