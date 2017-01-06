Manisa'da Caddenin Ortasında Havaya Ateş Açan Şüpheli Aranıyor!

Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, caddede durdurduğu otomobilinden inen bir kişi, av tüfeğiyle havaya ateş açınca çevrede korkuya neden oldu. Polis, ortadan kaybolan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ATEŞ AÇTIKTAN SONRA OTOMOBİLİYLE KAÇTI

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında, Bayramyeri Mevkii Cevdet Öktem Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede otomobilinden inen bir kişi, havaya av tüfeğiyle ateş açtı. Ardından tekrar otomobiline binip uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, caddede inceleme yaptı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yolda 2 pompalı av tüfeği kartuşu bulundu. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının kimliğinin H.O., olduğunu belirledi, yakalanması için çalışma başlattı. Zanlının, eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilirken, soruşturmanın sürdüğünü bildirildi.