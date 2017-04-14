Manisa'da 'Bylock'tan 14 Gözaltı

MANİSA'da, FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı belirtilen 14 kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla FETÖ/PDY'ye yönelik, il merkezi ve ilçelerinde bu sabah, eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 5 askeri personel, 8 infaz koruma memuru ile görevden ihraç 1 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirildi. 'ByLock' programını kullandıkları belirtilen şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi. - Manisa