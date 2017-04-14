Manisa'da 'Bylock' Operasyonu: 14 Gözaltı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri ve 'ByLock' kullandıkları iddia edilen 14 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Manisa il merkezi ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün içerisinde faaliyet gösterdikleri ve örgütün şifreli mesajlaşma uygulaması olan 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla halen görevde bulunan 5 askeri personel, 8 infaz koruma memuru ile daha önce ihraç edilen bir komiser yardımcısı olmak üzere toplam 14 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından işlemleri yapılmak üzere Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - MANİSA