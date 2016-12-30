Manisa'da Asayiş Uygulaması

Manisa'da il genelinde düzenlenen "Huzur45" operasyonu kapsamında bin 500 polisin katılımıyla kafe ve eğlence mekanları denetlendi.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla il merkezindeki eğlence mekanları ve kafeteryalar ile park, cadde, ara sokak ve kentin giriş çıkış noktalarında geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.



"Huzur45" adı verilen operasyon kapsamında 814 araç denetlendi, 2 bin 976 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



Kent merkezinde 6, il genelinde ise 12 kişi, haklarındaki yakalama kararı doğrultusunda gözaltına alındı.



Ayrıca denetlenen 3 iş yerine ise idari işlem uygulandı.