Manisa'da Anadolu Yıldızları Badminton Heyecanı Başladı

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan ilk müsabakakalar büyük çekişmeye sahne oldu.

19 ilden 10 erkek 9 kız takımı olmak üzere toplam 19 takımın katıldığı müsabakalar 3 gün sürecek.

Büyük heyecan ile başlayan ANALİG Erkekler ve Kızlar Badminton grup müsabakalarında 6 grup yer alıyor.

Erkekler A gurubunda Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar takımları, B grubunda Denizli, Muğla, Manisa takımları,C gurubunda ise Aydın, İzmir, Kütahya takımları mücadele ediyor.

Kızlar A gurubunda Muğla, Eskişehir, Kütahya takımları, B gurubunda Bilecik, Uşak, İzmir takımları, C gurubunda ise Aydın Manisa Afyonkarahisar takımları mücadele ediyor.

