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Manisa'da Anadolu Yıldızları Badminton Heyecanı Başladı

Manisa'da Anadolu Yıldızları Badminton Heyecanı Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkekler ve Kızlar Badminton grup müsabakaları Manisa Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde başladı.

Manisa'da Anadolu Yıldızları Badminton Heyecanı Başladı

Çok Amaçlı Spor Salonu'nda oynanan ilk müsabakakalar büyük çekişmeye sahne oldu.

19 ilden 10 erkek 9 kız takımı olmak üzere toplam 19 takımın katıldığı müsabakalar 3 gün sürecek.
Büyük heyecan ile başlayan ANALİG Erkekler ve Kızlar Badminton grup müsabakalarında 6 grup yer alıyor.
Erkekler A gurubunda Uşak, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar takımları, B grubunda Denizli, Muğla, Manisa takımları,C gurubunda ise Aydın, İzmir, Kütahya takımları mücadele ediyor.

Kızlar A gurubunda Muğla, Eskişehir, Kütahya takımları, B gurubunda Bilecik, Uşak, İzmir takımları, C gurubunda ise Aydın Manisa Afyonkarahisar takımları mücadele ediyor.

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