Manisa'da 'Abla' Operasyonu: 14 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda örgütün sözde 'abla' yapılanması içerisinde bulunduğu iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı.



Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün kadın yapılanması olan 'ablalarına' operasyon düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında iş adamlarının eşlerinin de bulunduğu 14 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin evlerinde arama yaparken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Öte yandan, geçtiğimiz hafta da Salihli'de yapılan operasyonda 14 'abla' gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. - MANİSA