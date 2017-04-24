Manisa'da 6 Asker 'Bylock'tan Adliyeye Sevk Edildi

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i subay 6 asker adliyeye sevk edildi.



Edinilen bilgiye göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 17 Nisan'da gerçekleştirilen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddiasıyla 1'i subay 6 kişi gözaltına alınmıştı. İl merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan Üsteğmen F.U., Jandarma Uzman Çavuş A.Y., erler M.B., A.A., B.H. ve Y.B. olmak üzere toplam 6 asker, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. - MANİSA