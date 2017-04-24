Manisa'da 6 Asker, Bylock'tan Adliyede

MANİSA'daki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1'i subay toplam 6 asker, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 kişi adliyeye sevk edildi.



Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik, ByLock kullandığı tespit edilen kişilerin yakalanması amacıyla, geçen 17 Nisan'da operasyon yapıldı. İl merkezi ve ilçelerde yapılan operasyonda, halen görevde oldukları belirtilen ve örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı tespit edilen Üsteğmen F.U., Jandarma Uzman Çavuş A.Y., erler M.B., A.A., B.H. ve Y.B. olmak üzere toplam 6 asker gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi, Terörle Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. - Manisa