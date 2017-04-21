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Manisa'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem-2
Manisa'da 5.2 Büyüklüğünde Deprem-2
Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem-2.
21 Nisan 2017 Cuma 16:59
Manisa
'da 5.2 büyüklüğünde deprem-2
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