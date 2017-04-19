Manisa'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Manisa'nın Yeşilköy Mahallesinde Richter Ölçeği'ne göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
-
Kariyerini bırakıp şehirden kaçtı, kendi markasını yarattı
-
Valinin isteğiyle 200 bin liralık iş yerini yerle bir etti!
-
Rus turistler referandum sonucundan etkilenmedi
-
CHP'nin iki saatlik Meclis'ten çekilme macerası pahalıya patladı
-
UEFA'nın skandal cezasının ardından Beşiktaş'tan flaş karar
-
Perinçek CHP'ye ateş püskürdü: Sokakları kışkırtmayı bırak!
-
Bursa'nın baş belası 'yeşil saçlı kız' yakalandı