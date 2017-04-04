Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem



MANİSA, (DHA)- MANİSA'da ve çevresi bugün ikindi üzeri Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğündeki depremle sallandı. Kısa süreli paniğe neden olan deprem ilk belirlemelere göre hasara neden olmadı.



Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Manisa'nın merkez Şehzadeler İlçesi olan deprem saat saat 16.00'da, yerin 10.5 kilometre altında meydana geldi. İzmir ve Manisa'nın diğer ilçelerinden de hissedilen deprem ilk belirlemelere göre herhangi bir hasara neden olmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırmaları Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Şehzadeler İlçesi'nin kırsal Hacıhaliller Mahallesi olarak açıkladı. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, deprem nedeniyle herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını söyledi.



Hacıhaliller Mahallesi Muhtarı Şeref Ocaklar da "Geçen pazar günü Çavuşoğlu Köyü'nde olan 4.3 büyüklüğündeki deprem ve bugün mahallemizde meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem bizi korkuttu. Çatıdaki kiremitlerden sesler geldi. Alttan bir burkma sesi geldi. Kısa süreli panik yaşadık" dedi.