Manisa'da 4.9'luk Deprem Korkuttu

MANİSA ve çevresi Richter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğündeki depremle sallandı. Geniş bir bölgede hissedilen ve paniğe neden olan depremde ilk belirlemelere göre hasar ve yaralanan olmadı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Bilgilendirme Servisi'nin, merkez üssünü Manisa'nın Selendi İlçesi olarak açıkladığı deprem, saat 16.09'da meydana geldi. Yerin 8.8 kilometre derinliğindeki depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü 5.2 olarak açıkladı.



Manisa'da şiddetli olmak üzere İzmir, Uşak, Balıkesir, Denizli, Çanakkale, Bursa ve Kütahya'da da hissedilen deprem sırasında bir çok yerleşim merkezinde halkın panik halinde sokaklara döküldü. Yetkililer ilk bilgilere göre depremde hasar ve yaralanan olmadığını açıkladı.



Bugünkü deprem birlikte Manisa'da son 21 günde 103 deprem kaydedildi. - Manisa